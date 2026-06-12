Jedyne co może dziwić to dlaczego dopiero teraz. Spokojnie można założyć, że od dawna siedzą tam paczki z niespodziankami, których latami nikt nie wyczaił.



Same oryginalne repozytoria są swego rodzaju obarczone umową honorową, bo nie da się sprawdzać każdego kontrybutora. Tym bardziej, że ludzie o niecnych zamiarach potrafią latami udawać zaangażowanych fanbojów. Do tego tacy kontrybutorzy nie zawsze muszą korzystać z właściwych źródeł oprogramowania, czy rozumieć nakładane przez siebie łatki.

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