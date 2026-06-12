W repozytorium AUR systemu Arch Linux wykryto ponad 400 zainfekowanych pakietów
W tym tygodniu repozytorium użytkowników Arch Linuxa AUR padło ofiarą zakrojonej na szeroką skalę kampanii złośliwego oprogramowania, w wyniku której zainfekowano ponad 400 pakietów dostarczonych przez użytkowników.Pawcio_cukierek
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Komentarze (16)
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Same oryginalne repozytoria są swego rodzaju obarczone umową honorową, bo nie da się sprawdzać każdego kontrybutora. Tym bardziej, że ludzie o niecnych zamiarach potrafią latami udawać zaangażowanych fanbojów. Do tego tacy kontrybutorzy nie zawsze muszą korzystać z właściwych źródeł oprogramowania, czy rozumieć nakładane przez siebie łatki.
I o
@psiversum: teraz można to zautomatyzować. Wcześniej musiałeś być ekspertem i ślęczeć nad każdym eksploitem - dzisiaj odpalasz lapka podpinasz pod AI I voilà
@PepikPL: Bez AUR jest większy? Mi chodzi o oficjalne pakiety dystrybucji.
BTW. dokumentacja Archa jest najlepsza w całym środowisku linuxowym. nie zapraszam do dyslusji
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