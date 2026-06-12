Rzeszów: Lekarka zbierała martwe płody i przetrzymywała je w domu 50 CIAŁ
Liczba szczątków płodów odnalezionych na posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem miała wzrosnąć do 50.Kosmita123
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Liczba szczątków płodów odnalezionych na posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem miała wzrosnąć do 50.Kosmita123
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (43)
najlepsze
Tusk zrobił później Marsz Miliona Serc i obiecał aborcje do 12 tyg ciąży.
Natomiast Jagielska również dehumanizowała nienarodzone dzieci i namawiała na aborcje nawet, gdy nie było zagrożone niczyje życie. Braun dokonał więc czynności poselskiej wobec niej. Została później chyba kobieta
chodzi o sam prawny sens tego zarzutu, bo zwłoki to zmarły człowiek, a z prawnego punktu widzenia płód jako że się nigdy nie urodził to nie miał aktu urodzenia, ergo nie ma aktu zgonu, a jak nie ma aktu zgonu to nie ma zwłok.
ja wiem że rodzice mogą potem zarejestrowac martwy poród, jeśli sie urodziło martwe(ale wtedy zazwyczaj zabieraja je
potem jeszcze opycha je wróżce zębuszce za gruby pitos