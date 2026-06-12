Mam moze głupie pytanie, ale czemu jest postawiony zarzut zbeszczeszczenia zwłok?

chodzi o sam prawny sens tego zarzutu, bo zwłoki to zmarły człowiek, a z prawnego punktu widzenia płód jako że się nigdy nie urodził to nie miał aktu urodzenia, ergo nie ma aktu zgonu, a jak nie ma aktu zgonu to nie ma zwłok.

ja wiem że rodzice mogą potem zarejestrowac martwy poród, jeśli sie urodziło martwe(ale wtedy zazwyczaj zabieraja je Pokaż całość