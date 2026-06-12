Fajnie ale kurczę, trochę naokoło. Do takich projektów idealny byłby ScummVM który nie dość że ma port na prawie wszystko, to ma elementy które ułatwiają całości. Książe i Tchórz właśnie w ten sposób został przeportowany (silnik "prince").

Jeżeli to wibecodujesz, a parząc na kod to tak, to poproś Claude o przeportowanie jako oddzielny silnik na scummvm ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) W parę godzin się wyrobi.