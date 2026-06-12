Stworzyłem port gry "Wacki: Kosmiczna rozgrywka"
Pamiętacie Wacki: Kosmiczna rozgrywka" z 1998? Napisałem do tej kultowej polskiej przygodówki silnik od zera reverse engineering oryginału i reimplementacja w C/SDL2, bez emulacji. Gra śmiga natywnie na PC, Miyoo i PortMasterze, da się przejść w całości. W planach więcej konsol :Dsmallbuddha
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Komentarze (65)
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Skoro w opisie zmieściło się tyle co kot napłakał, to dorzucam więcej konkretów:
Co to jest
„Wacki: Kosmiczna rozgrywka" to polska przygodówka point-and-click z 1998. Po godzinach napisałem do niej silnik od zera - to nie emulacja, tylko reverse engineering oryginalnej gry i reimplementacja w C/SDL2. Dzięki temu chodzi natywnie na współczesnym sprzęcie.
Książę i Tchórz! Potem Ace Ventura!
Szkoda że mi anbernicka wywaliło kartę w powietrze bo bym sprawdził
A no i portuj na japko mobilne
https://onside.io/
Ciekawe, nie znałem. Wrzucam na listę
Jeżeli to wibecodujesz, a parząc na kod to tak, to poproś Claude o przeportowanie jako oddzielny silnik na scummvm ( ͡° ͜ʖ ͡°) W parę godzin się wyrobi.
Dzisiaj udało się odpalić na realnym hardware, ładując elf'a z pendrive. Obsługa myszki USB już zaimplementowana