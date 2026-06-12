Hindusi dostają pieniądze za pracę z kamerką na głowie
$2.6 za godzinę materiału wideo na potrzeby AI dla robotów.potspodpach
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$2.6 za godzinę materiału wideo na potrzeby AI dla robotów.potspodpach
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Komentarze (26)
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Powstaną pierwsze na świecie roboty srające na ulicy.
och, okrutna ironio.
@mocoloco: Ale za to mają mocarstwo (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Los Angeles: ludzie nagrywają domowe prace, by trenować roboty AI