Przecież to stary news, zapowiedź się nie sprawdziła, czyli ktoś im nawija makaron na uszy żeby ciągnąć kasę.



Ale konfedepisowskie trollowisko widzę postanowiło zrobić z tego antyrzadiwy spin, przemilczając całkiem że wasz ziobro go wypuścił i ostrzegł że czas uciekać, a Sikorski ściągną do kraju (o czym też mówiliście że nie ściągnie).



Napluc wam na mordy to za mało, zresztą tylko byście się oblizali ¯\(ツ)/¯