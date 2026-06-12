Pani sędzia wie, że wychodzisz na wolność, koniec kropka. A ty płać podatki!!
Rozmówca M. powoływał się na wpływy m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwościdwaplusdwatocztery
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Rozmówca M. powoływał się na wpływy m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwościdwaplusdwatocztery
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Komentarze (42)
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hahaha a wy macie byc gnojeni za krewetkę na pizzy
2+2=4
@MichuXXX69: to chyba takiej osobie należy się jakas kara za wyciąganie pieniędzy, kłamstwa itp.
@pro_meth: juz dawno sprawa zostala zamknieta. Wszystko bylo ok. XD
Uważałabym z tworzeniem takich daleko idących założeń na samym początku tym bardziej ze ta sprawa dosłownie stworzyła nowe określenie na korupcję i mataczenie a wiadomo ze rodzina ma wtyki wysoko.
Zapewne rodzina szuka wszelkich sposobów na wyciągnięcie gościa z aresztu, więc znalazł się jakiś impostor, pewnie wziął kasę, naobiecywał, przez telefon "szyfrem" zagadał o jakimś Senegalu i znając życie zniknął.
Majtczak stracił prawo do telefonowania z aresztu, a wyjść oczywiście nie wyszedł.
naprzeciwko, nieuku.
.. ale co mają do tego podatki XD
Ale konfedepisowskie trollowisko widzę postanowiło zrobić z tego antyrzadiwy spin, przemilczając całkiem że wasz ziobro go wypuścił i ostrzegł że czas uciekać, a Sikorski ściągną do kraju (o czym też mówiliście że nie ściągnie).
Napluc wam na mordy to za mało, zresztą tylko byście się oblizali ¯\(ツ)/¯