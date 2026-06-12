Kefir powrócił do łask. "Sprzedaż stale się rozwija"
Konsumenci coraz częściej poszukują produktów naturalnych, fermentowanych i wspierających zdrowy styl życia. Dzięki temu rozwija się kategoria kefiru.PortalSpozywczy
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Konsumenci coraz częściej poszukują produktów naturalnych, fermentowanych i wspierających zdrowy styl życia. Dzięki temu rozwija się kategoria kefiru.PortalSpozywczy
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Komentarze (33)
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@damch: to zalezy jak duzo laktozy pijesz, tak po 30tce, jesli miales przerwe w piciu kefirow/mleka itp itd. to buja jelitami, ale jak tydzien-dwa popijasz kefir to wchodzi jak zloto, jak za mlodu, ale pozniej jak odstawisz na pare miesiecy to znowu sraka xD @Almagest
@pomaranczowyogorek: To raczej kwestia tego, że ogólnie na picie kefiru jest chwilowy trend na tik-tok, jak jak ostatnio amerykanie na przykład odkryli kompot i rosół a jeszcze wcześniej kaszę gryczaną xD
To niby go nie było czy coś?
@4ntymateria: Nie wrócił. Po prostu ludzie w zagranicznym internecie go odkryli, tak samo jak amerykanie ostatnio kompot.
Jakiś czas temu widziałem po sklepach skyra w 1kg wiaderkach i byłem zachwycony i co? I wycofali, to jest tragedia na miarę wielkiego głodu