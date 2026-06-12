Strasznie przez weekend zachlałem. Piłem p--o ze skrzynki i o----------m kebaba do piątej rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze koło wozu. Teraz mnie bebech n--------a i pali w przełyku. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać w poniedziałek rano, bo mam obowiązki. Mam organizm, o który muszę dbać. Niektórzy mówią, że nie można pić skrzynki browarów i zagryzać kebabem, jak się chce żyć zdrowo, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba Pokaż całość