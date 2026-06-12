Gdybym miał firmę w Kielcach albo pracował u jakiegoś prywaciarza nie chciałbym aby ktoś dowiedział się jakbym zjebem genetycznym jestem. Bo przecież gdybym był taką osobą to tylko ostracyzm ludzki by mnie przerażał i teksty typu: patrzcie to ta ku****a! ; [ Ale na szczęście nie jestem taką osobą. Biedne dzieci, które nie mogą zaznać szczęścia w życiu bawiąc się w przytulnym pokoju z paluszkami, pachnącym magią pokoju. Część tych dzieci nawet Pokaż całość