Nie chcą mieszkać obok hospicjum. Skandal w Kielcach
W Kielcach od dawna mogłoby już działać pierwsze w województwie i szóste w kraju hospicjum dla dzieci. Są lekarze, pielęgniarki, psychologowie, sponsorzy i działka. Są też ciężko chore dzieci, które czekają na miejsce, gdzie dostaną całodobową opiekę. Budowę zablokował jednak protest kilku sąsiadów,armiakrolewska
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Komentarze (50)
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¯\(ツ)/¯ będą się teraz kłócić, bo nigdzie w województwie nie ma innej działki, na której mogłoby powstać hospicjum