Upchnął ich w bagażniku i gnał przez Mazury. Kurier migrantów wpadł po pościgu OlsztynN OlsztynN z olsztynnews.com.pl dodany: 9 godz. i 2 min temu # polska# informacje# wiadomosci# wydarzenia# news 3 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (3)
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Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie ....Z ptactwa: kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki .... Mamy jednak poważne obawy o dalszy los cietrzewia. XD
https://www.youtube.com/watch?v=JtTaFpM6SsE
1. poruszaj się full załadowanym autem na greckich tablicach w PL przy granicy
2. dziw się k---a że ciebie chcieli zatrzymać xddddddddddddddddd