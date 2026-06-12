NIK: Środki publiczne na systemy IT, które nie działały w UM Lublin
Najnowsze wyniki kontroli NIK w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wykazała, że Zintegrowany System Informatyczny nie został uruchomiony (po 3 latach od odboru) a aplikacja nie działała.JohnyArkad
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Komentarze (16)
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PS. I znaleźć tego co podpisał protokół przekazania. Nie wieżę że tam w umowie nie było zapisu uruchomienie.
Co oni to bez szkoleń kupowali ?
@heniek_8: Ty po prostu sokole oko jesteś.
I tak dobrze że nie dostałem uwagi od Paliwody jak zwykle ...
Coś go ostatnio nie widziałem.