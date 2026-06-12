Pod Wronkami odkryto świetnie zachowany miecz wstępnie datowany na XI wiek
Niepozorny kawałek skorodowanego żelaza okazał się mieczem wstępnie datowanym na XI wiek. Zabytek zauważył nad Wartą Mirosław Tucholski, mieszkaniec Wronek. Miecz trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej, czeka na konserwację, a muzeum podkreśla wzorową postawę odkrywcy.ArcheologiaZywa
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Komentarze (19)
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Dziś był artykuł o analfabetyzmie funkcjonalnym na wypoku...
strach pomyslec jak wyglada taki w kiepskim stanie :)
Raczej jak replika od Sasina dla ojca dyktatora z Torunia.(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)