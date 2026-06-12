Przepraszam Viki Gabor w imieniu wykopowej społeczności za osoby które dokonały niewybrednych i złośliwych komentarzy po opublikowaniu wyników głosowania polskiego jury na konkursie Eurowizja 2026.
Uważam, że dla Viki należą się przeprosiny oraz słowa wsparcia, ponieważ wielu ludzi bez dokonania weryfikacji wyciągnęło pochopne wnioski w wyniku czego niepotrzebnie się Viki oberwało.
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( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co to za zabawy w jakąś odpowiedzialność zbiorową.
Informacja nieprawdziwa. Zakop.
A dwa, jeśli nie wiesz o co chodzi to musisz żyć pod j-----m kamieniem bo ta społeczność (której ponoć jesteś częścią) była wręcz zasrana Eurowizją.