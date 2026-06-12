W bloku na Ursynowie pękają ściany, mieszkańcy obawiają się katastrofy
Jeden z bloków mieszkalnych na warszawskim Ursynowie jest w fatalnym stanie. Ściany pękają, z sufitu spada tynk. Mieszkańcy budynku przy ul. Hiszfelda każdego dnia boją się o swoje bezpieczeństwo.kubaowo
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
Na co spółdzielnia czeka? Aż się ludziom na głowy budynek zawali żeby Pan Deweloper™ mógł wejść? Łatwiej się sprzedadzą nowe mieszkania, gdy starzy mieszkańcy zginą pod gruzami ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Panie Areczku, zarząd jest od dojenia mieszkańców, a nie od dbania o ich bezpieczeństwo.
A i nie mówcie nic o metrze, bo metro to zupełnie inne natężenie ruchu.
@koziolek666: "praktycznie" to akurat nad tunelem nie jest.
@koziolek666: w takim razie kupa budynków powinna mieć ten problem, a nie jeden.
@koziolek666: oczywiście że jest, kwestia rozwiązań konstrukcyjnych. POW w tamtym miejscu była przewidziana zanim jeszcze powstał Ursynów, zatem projektanci bloku powinni ją uwzględnić. Schowanie POW w tunel jest jest dodatkowym atutem, drgania są mniejsze niż gdyby prowadziła po powierzchni.
https://www.youtube.com/watch?v=U6T39sx_dKk
https://haloursynow.pl/pl/716_dom-i-ogrod/789_spoldzielnie/42125_blok-na-ursynowie-zawali-sie-mieszkancy-przerazeni-pekajacymi-scianami.html
I choć też mieszkam w bloku PRLowskim (nawet starszym gierkowym), i choć ściany są krzywe jak nie wiem co, odcięcia sufitu ze ścianą od butelki, to budynek stoi solidnie i bez żadnych pęknięć...