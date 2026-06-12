NIe ma budownictwa, które wytrzyma działanie wibratora obok fundamentów. A tu wibratorem jest tunel POW. Te żółte linie po lewej stronie to zaznaczony wjazd do tunelu pod Ursynowem. Tudynek jest praktycznie nad tym tunelem i przez całą dobę drgania z tunelu oddziaływują na okoliczne budynki.



A i nie mówcie nic o metrze, bo metro to zupełnie inne natężenie ruchu.