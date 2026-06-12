Matko... w latach 70 jako dzieciaki poniżej 10 lat bawiliśmy się na budowach, w wykopach, łażąc po garażach i skacząc z ich dachów. Zdarzało się, że ktoś sobie nogę złamał raz na ruski rok albo gwoździa wbił, który wystawał z deski - ale nie pamiętam, żeby się ktoś zabił. Pamiętam za to, że latem się dzieciaki w gliniankach topiły. Albo jakiegoś kombajn na wsi wciągnął.

Kiedyś jechałem na półkolarce po osiedlowej asfaltowej alejce Pokaż całość