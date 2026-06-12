Śmierć na kółkach? UOKiK odkrył wady konstrukcyjne w rowerkach dla dzieci
Najnowszy raport UOKiK obnaża brutalną prawdę o jakości produktów na polskich półkach sklepów sportowych. Ponad połowa przetestowanych hulajnóg i rowerków oblała testy bezpieczeństwa.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
FXMAG = Zakop, SPAM - bez klikania w link.
Tytuł tytułem, bo to twórczość wykopka ale artykuł też pisał "znawca" umieszczają nazwisko Tonego Howka, wśród hulajnóg...
Między reakcją a paniką jest pewna różnica, pisanie w tym kontekście o śmierci na kółkach, jest sianiem paniki. Ile osób dotychczas zmarło z powodu tych "śmiertelnych" wad urządzeń?
Śmierć na kółkach jak nic!
....lawinę wypadków, których mogą doświadczyć najmłodsi
Dlaczego nie doświadczają skoro w Polsce jest ponad 1 mln dzieci od 4 do 10 lat
Szok
Kiedyś jechałem na półkolarce po osiedlowej asfaltowej alejce