Palantir chce wiedzieć o Tobie wszystko
Bierzemy pod lupę Palantir i nie chodzi nam tu wcale o te magiczne kamienie znane z Władcy Pierścieni. Mowa tutaj o jednej z najbardziej niepokojących korporacji XXI wieku, której możliwości przerażają. W przeciwieństwie do gigantów takich jak BlackRock, ta spółka nie zarządza aktywami...NWASD
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Komentarze (21)
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- Why? Why should we fear to use it?
- They are not all accounted for, the lost Seeing Stones. We do not know who else may be watching!