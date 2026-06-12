Główny powód dlaczego Louis się wnerwił jest to, że robili z niego debila i najpierw odesłali mu ten sam uszkodzony dysk mówiąc, że jest dobry a potem kłamali mu mówiąc, że nie mają tego modelu już na stanie.



Nie uważam, że sprzedawca powinien w przypadku reklamacji zwracać rynkową wartość towaru, bo to byłaby trochę patologia. Szczególnie, że jakby miało to działać w drugą stronę (typu wartość towaru spadła na wartości od czasu Pokaż całość