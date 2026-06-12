Samsung odmówił wymiany wadliwego SSD, bo woli sprzedać drożej
Znany działacz ruchu Right to Repair i youtuber technologiczny Louis Rossmann zapowiada pozew przeciwko Samsungowi. Firma nie chce wymienić dysku SSD, który w momencie zakupu kosztował 300$, a teraz ponad 900$. Tłumaczą się, że nie mają sztuki na wymianę, chociaż sprzedają je w swoim sklepie.jestemjakijestem1212
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Komentarze (25)
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Janusze handlu idą dalej - ostatnio kupiłem sprzęt, który już schodzi z rynku (chodziło mi o 100% kompatybilności). Jednak dostałem zamiast starego modelu, nowszy model i zapewniono mnie o kompatybilności wstecznej. Niby OK, ale... nowszy sprzęt kupiony bezpośrednio u innych dostawców był dostępny o ponad 20% taniej! Całe szczęście, że to było allegro, więc zrobiłem
Nie uważam, że sprzedawca powinien w przypadku reklamacji zwracać rynkową wartość towaru, bo to byłaby trochę patologia. Szczególnie, że jakby miało to działać w drugą stronę (typu wartość towaru spadła na wartości od czasu
Oddali mi 300zl i nara. Rękojmia jasno mówią o zasadach i odpowiedzialności sprzedawcy.
Mimo że reklamacji nie rozpatrzyli w terminie, to nie zastosowali się do mojego żądania wymiany, tylko kasę oddali. A skoro nie udzielili odpowiedzi w terminie, to automatycznie uznali moją reklamację oraz żądanie wymiany za zasadne. Cały czas ten telefon sprzedawali, ale drożej. Tłumaczyli, że nie mają na stanie, dlatego dali zwrot pieniędzy.
@allegro_pl Fajnie się prawo łamie, nie?
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