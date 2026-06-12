W ogóle mnie to nie dziwi. Optymistycznie zakładam że celem było odgruzowanie centrum a nie dojenie kierowców więc opłaty powinny być minimalne tylko po to aby uniknąć składowania tam wraków. Tak jak jest teraz to jak ktoś parkuje "na chwilę" to i tak musi zapłacić więc logiczne że wybierze wygodniejszą lokalizację gdzieś na ulicy. Z kolei jak ktoś musi parkować na dłużej bo np. mieszka w okolicy albo na dojazdy do roboty Pokaż całość