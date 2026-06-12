Niedawno zbudowany wielopoziomowy parking w centrum Łodzi stoi pusty
Było spore zainteresowanie na początku, kiedy był darmowy. Po wprowadzeniu opłat (5,5 zł za godzinę, 55 za dobę, 550 za miesiąc) stoi pusty. Jak to szło? "Bo miasto nie zapewniło..." "Tam? Tam to jest k... płatne!"Matkasiedziztylu
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Komentarze (77)
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@obibokaleksandrowski: bo to przekręt jest i nie było się czym chwalić. Prywatny inwestor na działce od miasta w szemranych, jak to w Łodzi, okolicznościach i po zawyżonych kosztach budowy.