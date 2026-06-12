- Masz racje, to nie była ta osoba. Sprobuje jeszcze raz. Tym razem na podstawie logów upewnię się, ze osoba ta mogla przebywać w pobliżu miejsca przestepstwa.

Kilka miesięcy później:

- Masz racje, to nie była ta osoba. Byłem zbyt optymistyczny, bo faktycznie nie mam dostępu do logów operatorów sieci komórkowej. Czy chciałbyś, abym przygotował listę 10 porad, w jaki sposób poszkodowani mogą odzyskać prace i odbudować kontakty ze swoimi rodzinami?