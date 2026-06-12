AI wskazała go jako przestępcę. Niewinny mężczyzna pozywa policję po głośnej...
Robert Dillon pozwał policję oraz kilka biur szeryfów po tym, jak został aresztowany na podstawie wyniku systemu sztucznej inteligencji wskazującego 93-procentową zgodność jego twarzy z wizerunkiem podejrzanego. Oskarżono go o próbę kontaków z nieletnią, podczas gdy był kilkaset kilometrów dalejjestemjakijestem1212
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Komentarze (16)
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Kilka miesięcy później:
- Masz racje, to nie była ta osoba. Byłem zbyt optymistyczny, bo faktycznie nie mam dostępu do logów operatorów sieci komórkowej. Czy chciałbyś, abym przygotował listę 10 porad, w jaki sposób poszkodowani mogą odzyskać prace i odbudować kontakty ze swoimi rodzinami?
A 50-year-old Tennessee grandmother, Angela Lipps, spent nearly five months in jail after police mistakenly identified her using AI facial recognition technology.
W USA to przynajmniej może pozwać i uzyskać grube odszkodowanie.
Widocznie amerykańskich policjantów też przerasta skopiowanie pliku z jednego urządzenia na drugie.
@msuma: mówisz o kraju z doliną krzemową, gdzie używa się powszechnie faxu i czeków? Oni nawet ichniego peselu nie mają.
AI stwierdziło, że popełniła oszustwo 1700 km od miejsca zamieszkania. Kajdanki i do aresztu. Przez różne błędy przesłuchali ją po ponad 5 miesiącach przetrzymywania i od razu stwierdzili, że faktycznie, to nie ona ( ͡° ͜ʖ ͡°). Wypuścili ją z posterunku tam gdzie miała popełnić to przestępstwo: w wigilię w śnieżną pogodę w letnich ubraniach bez