Idiokracja: Mamy 39% analfabetów funkcjonalnych
Idiokracja na pełnej. W 2023 roku 31 krajów OECD, w tym Polska, przeprowadziło nowy cykl Programu Międzynarodowej Oceny Kompetencji Dorosłychbuasinski
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Idiokracja na pełnej. W 2023 roku 31 krajów OECD, w tym Polska, przeprowadziło nowy cykl Programu Międzynarodowej Oceny Kompetencji Dorosłychbuasinski
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Komentarze (73)
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Fani Brauna i matuszki rossiji. Pewno tego go*na na glownej.
- W Polsce różnice między płciami są niewielkie. Polska jest wręcz krajem o najmniejszej różnicy między płciami w wynikach testów mierzących umiejętności spośród wszystkich badanych krajów OECD.
- Polska wyróżnia się na tle innych krajów tym, że najmłodsza kategoria wiekowa (16–24 lata) uzyskała najwyższe wyniki we wszystkich trzech dziedzinach.
W większości krajów prym wiodą osoby w wieku 25–34 lata.
@DoktorMorela: Tu akurat rozumiem problem, szczególnie jak ktoś jest mniej lub bardziej akustyczny
Tymczasem
@callver34: którą powiela rząd ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@SpinOff: to wy czytacie coś więcej niż tytuł znaleziska?