- Polskę wyróżnia też specyficzny wzorzec zmian: największe spadki odnotowano wśród osób z wyższym wykształceniem.



- W Polsce różnice między płciami są niewielkie. Polska jest wręcz krajem o najmniejszej różnicy między płciami w wynikach testów mierzących umiejętności spośród wszystkich badanych krajów OECD.



- Polska wyróżnia się na tle innych krajów tym, że najmłodsza kategoria wiekowa (16–24 lata) uzyskała najwyższe wyniki we wszystkich trzech dziedzinach.

W większości krajów prym wiodą osoby w wieku 25–34 lata. Pokaż całość