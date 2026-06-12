Już to pisałem, że lepiej leczyć się tam. Kolejki bez porównania mniejsze wiadomo nie na wszystko. Blisko i jeszcze pozwiedzasz. Kolega na cito potrzebował ortopedę po wypadku to u nas dostał na przyszły rok. No to pojechał do Niemiec, wizytę pomogli mu ustawić ludzie z grupy FB 14 dni czekał. Jest różnica.