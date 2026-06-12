NFZ zapłacił 52,8 mln zł za leczenie Polaków w Czechach. Zaćma i stomatologia
NFZ zapłacił 52,8 mln zł za leczenie Polaków w Czechach. Zaćma i stomatologia to cel. Krótsze kolejki, lepsze soczewkiPIAN--A_A--KTYWNA
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NFZ zapłacił 52,8 mln zł za leczenie Polaków w Czechach. Zaćma i stomatologia to cel. Krótsze kolejki, lepsze soczewkiPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (18)
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Amalgamat akurat zbanowali ze względów "ochrony środowiska", natomiast druga część zdania w pełni prawidłowo - leczenie dorosłych to charytatywna robota.
Skąd wy się bierzecie
@bartsecond: Który lekarz zarabia 52,8 mln zł?