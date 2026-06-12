Są nazwiska prokuratorów? Może ktoś znajdzie dzieci czy wnuki tych ludzi i porozbiera je w al wrzucając gdzieś, za co nie będzie miał żadnych konsekwencji.

Chyba ci prokuratorzy sami maja zdjęcia nagich dzieci nanjakichs nośnikach czy w innych miejscach. Co za g---o decyzją.