Według prokuratora rozbieranie dziecka przez AI to tylko żart!
Polska prokuratura właśnie dała oficjalne, zielone światło na rozbieranie dzieci przez sztuczną inteligencję. Śledczy uznali wygenerowanie nagich zdjęć czternastolatki za niewinny, nastoletni żart i po prostu umorzyli postępowanie. Ta decyzja to kuriozalna farsa!viaxe
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Komentarze (64)
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Chyba ci prokuratorzy sami maja zdjęcia nagich dzieci nanjakichs nośnikach czy w innych miejscach. Co za g---o decyzją.
@Gozd: skończ pierd*** populizmy.
Jak chcieli to ograniczyć, to żeście jeczeli o ograniczanie wolności słowa.
Sprawa ta ma status postępowania przygotowawczego na etapie zażaleniowym, a dane osobowe szeregowych prokuratorów prowadzących sprawy – w przeciwieństwie do osób pełniących funkcje publiczne i organów nadrzędnych – podlegają ochronie i nie są ujawniane w komunikatów prasowych ani w publicznej debacie.