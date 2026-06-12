Nie polecam zakupów na Xkom. Zamówiłem prawie 2 lata temu pudełkowy preoder Gothic remake na Xboxa, dziś jest tydzień po premierze a ja gry nadal nie mam. Zwodzą mnie i twierdzą, że to wina dystrybutora i lada chwila będzie i wyślą. Od środy mieli wysyłać i nadal nie wysłane. Płacisz 2 lata wcześniej żeby grać minimum tydzień później plus tracisz dzień urlopu, bo sobie wziąłem w dniu premiery. Warto wspomnieć, że zaproponowali mi w niedzielę 20zł rekompensaty, które przyjąłem (myśląc, że grę wyślą w poniedziałek), ale gry do dziś nie mam mimo dodatkowych 20zł. na koncie. Na pytanie czemu nie anulowałem zamówienia odpowiadam - próbowałem, ale jest haczyk, zamówiłem z użyciem karty podarunkowej co obniżyło kwotę o niecałe 70zł (albo i więcej, tu też były jakie zawirowania i nie widzę zamówienia na koncie a mam jedynie email z ostateczną kwotą, a Gothic chyba był droższy 2 lata temu). Także straciłbym te minimum 70zł, a niestety nie oddali by mi tego na innej karcie podarunkowej BO NIE. No i z ciekawostek to mam w apce Inpostu od około 2 dni nr przesyłki ze statusem utworzono etykietę (a dokładnie kilkaset numerów, nie wiem co tam się odwaliło, każdy inny nr paczki ale na mój paczkomat). Reasumując nie polecam, dobrze w sumie że to się stało teraz, bo planowałem zamówić u nich GTA VI na preorderze i może przy dobrych wiatrach pograłbym w Sylwestra, a wtedy wiadomo, że tylko Tomb Raider.