Jak Zondacrypto pisała ustawę z pomocą bankowców
9 stycznia 2024 r. Związek Banków Polskich przyjął do swoich struktur giełdę kryptowalut Zondacrypto. Trzy miesiące późniejrybak_fischermann
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9 stycznia 2024 r. Związek Banków Polskich przyjął do swoich struktur giełdę kryptowalut Zondacrypto. Trzy miesiące późniejrybak_fischermann
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shit nobody cares about
Jak nie wydadzą to -> ustawa zakazująca podwójnego obywatelstwa na jakimkolwiek stołku publicznym -> wprowadzić restrykcje vizowe z pełnym prześwietleniem 5lat wstecz i wglądem w pełne social media i wiadomości, osoby które służyly w IDF dożywotni zakaz wjazdu na teren RP.