Ludzie dalej myslą że w Polsce czy gdziekolwiek indziej możesz prowadzić taki biznes bez mafijno, sbeckich, wsi i politycznych powiązań. Ci wszyscy prezesi ten co zaginął z bitbay potem jego następca co siedzi w Izrealu, ten z Amber Gold czy kiedyś był ''król dopalaczy'' itp itd to tylko słupy którzy mają dolę (niezłą) za bycie twarzą...prawdziwi beneficjenci i zarządzający są anonimowi