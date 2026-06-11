Globalny kryzys dzietności: 71% świata poniżej zastępowalności pokoleń
Był ostatnio wykop, że Polska wymiera najszybciej od dekad, ale problem jak się okazuje jest globalny! Aż 71% globalnej populacji żyje w krajach poniżej poziomu zastępowalności 2,1. Chiny mają 1.0, Indie 1.94, USA 1.62. Najwyższe w Afryce Subsaharyjskiej: Czad 5.94, Somalia 5.91, DR Konga 5.90.matixrr
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Komentarze (144)
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@tereska-kaczmek: brązowy świat będzie lepszy dla planety? Tak jak w Ameryce południowej?
@KarmazynowyAstrofizyk: Dobrze jest o tym pamiętać czytając dzisiejsze prognozy. Są dokładnie tak samo wartościowe.
Wreszcie będzie można odpocząć.
( ͡° ͜ʖ ͡°)