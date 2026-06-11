Nie żyje Janusz Michałowski
Zmarł Janusz Michałowski, jeden z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów teatralnych i telewizyjnych. Miał 89 lat.digital-nexus
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Zmarł Janusz Michałowski, jeden z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów teatralnych i telewizyjnych. Miał 89 lat.digital-nexus
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