Half-Life na telefonie Nokia N95 z 2007 w 30 FPS
Dante Leoncini z Argentyny uruchomił oryginalnego Half-Life na telefonie Nokia N95 z Symbianem S60 roku dowodząc równości telefonów z 2007 roku z PC z 1998.potspodpach
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Dante Leoncini z Argentyny uruchomił oryginalnego Half-Life na telefonie Nokia N95 z Symbianem S60 roku dowodząc równości telefonów z 2007 roku z PC z 1998.potspodpach
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Komentarze (21)
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Jeszcze jako tako narzekanie na nowe smartfony rozumiem, ale ludzie je wybierają. Tj. są smartfony, co mają 7+ lat wsparcia, ale są droższe, więc ludzie biorą chinola typu Xiaomi czy Motorola z 2 latami wsparcia.
https://leoncini.com.ar/proyecto.php?id=xash3d
pamiętam że np. disney hercules działał płynne ale dalmatyńczyki i alladyn się mi ścinał
Czyli nie 9 lat różnicy a 14.