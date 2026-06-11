czytasz chociaż te gówna co wrzucasz? już w opisie kłamstwo. "oryginalnego Half-Life". oryginał był na x86, na windowsa więc nie ma opcji by odpalić "oryginał" na ARM. większośc portów na inne platformy korzysta z otwartego silnika kompatybilnego z GoldSrc czyli Xash3D, ale w tym przypadku autor nawet nie pokusił się o informacje z czego korzystał do portu. zakop za to g---o.