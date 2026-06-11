Nie mogę teraz znaleźć linku, ale pamiętam przypadek, gdzie urzędniczka rzuciła gotówkę, wyszła i nie wzięła paragonu a potem wlepiła mandat pomimo tego, że paragon był nabity na kasie.

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i ja rozumiem, ze mozna sie przyczepic do tego, ze ktos dostaje mandat za to, ze nie dal w konkretnej sekundzie paragonu, tylko polozyl chwilke pozniej (ale bez wezwania) - fakt, tu bylo mega slabo z podejsciem