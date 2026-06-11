Afera z mandatami od skarbówki. Każą nam polować na firmy
Czym jest krewetka w pizzy w porównaniu ze spacerami dendrologicznymidwaplusdwatocztery
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Czym jest krewetka w pizzy w porównaniu ze spacerami dendrologicznymidwaplusdwatocztery
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (26)
najlepsze
Biedne biurwy, no ja p------ę!
W sądach w Nürnbergu też się tak tłumaczyli. "my jedynie wykonywaliśmy rozkazy".
Ha, tfu, was, chciwe na premie suki!
im kazano strzelac oni biedni nie chcieli
ciekawe czy jak sie każe urzedasowi żreć g---o to będzie żarl czy jednak uruchomi ostatnia szara komorke i pownie no nieee
@werfogd: Trochę masz rację, bo chętnie korzystają z przywilejów zanim nie zrobi się afera. A potem zawsze "takie mieliśmy rozkazy".
Ale też ich słowa uwiarygadniają zdanie społeczeństwa, że sroga patologia dzieje się w skarbówce. Więc powinniśmy po części ich wspierać i rozpowszechniać.
Przecież fiskus działa tak od dekad. Zawsze tak było.
Były prowokacje:
https://rozrywka.natemat.pl/107851,poprosil-o-bulke-za-50-groszy-a-potem-wystawil-piekarzowi-mandat-na-300-zl-urzednicy-to-niemozliwe?device=desktop
Potem
@janekplaskacz:
i ja rozumiem, ze mozna sie przyczepic do tego, ze ktos dostaje mandat za to, ze nie dal w konkretnej sekundzie paragonu, tylko polozyl chwilke pozniej (ale bez wezwania) - fakt, tu bylo mega slabo z podejsciem
Płaku płaku. Biedne urzędasy. Nie ma to, jak za 200 złotych premii zniszczyć komuś życie.
W gestapo też tylko wykonywali rozkazy?