Tak Allegro chce się pozbyć Paczkomatów InPostu
W skrócie, allegro żąda wyższej dopłaty od sprzedawcy za dostawę inpostem niż allegro delivery. Więc sprzedawcy zaczynają usuwać opcje Smart z paczkomatów. W komentarzu przykład.Knaga90
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Komentarze (108)
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InPost ma teraz tanie przesyłki za granicę i dzięki temu takie Allegro mogło by wejść mocno na rynki europejskiej ale nie, po co lepiej pożreć się
https://spolecznosc.allegro.pl/t5/smart-dla-sprzedawc%C3%B3w/pakiet-smart-nie-obejmuje-wszystkich-paczkomat%C3%B3w-inpost/td-p/1002027?profile.language=pl
@Knaga90:
wow... serio? A nie pomyslales, ze moze maja lepsza oferte od inpostu i wola po prostu wysylac normalnie, a nie przez system
W UE prawnie są dojeżdżanie osoby który wysyłają maile do klientów konkurencji z ofertami, a co dopiero takie Allegro dyskryminujące Inposta.