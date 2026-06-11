Pytanie, czy nie ma to związku z podwyżką cen wprowadzoną przez Inpost dla klientów biznesowych. Z tego co widzę, to od 1 marca 2026 wprowadzili nowy cennik. W ostatnich 5 latach koszt wysyłki wzrósł o 54%. Przy gabarycie A z 9,44zł (2021) do 14,55zł (marzec 2026). Kto posiadając Smarta w ogóle zastanawia się, ile w rzeczywistości kosztuje wysyłka? Pewnie nikt. A tak naprawdę coraz wyższe stawki Inpostu rozkładają się na sprzedającego i Pokaż całość