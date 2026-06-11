Ahh oglądało się nie powiem :) I teraz z bombelkami obejrzeliśmy wszystkie trzy części i z niecierpliwością czekam na czwartą.

Bardzo podobał mi się powrót w Riddiku do akcji bardziej kameralnej.

Ale Kroniki Riddicka też miały swój urok. Może też dlatego, że bardzo lubię Karla Urbana (i uwielbiam wschód słońca na Krematoriach! Czasem na niebie jak widzę podobnie, to aż nostalgnę).

Ale tak, to jedna z tych serii do których sobie wracam regularnie.

Jeszcze do tego Pokaż całość