22 lata temu zadebiutował jeden z najoryginalniejszych filmów science fiction. P
Mało kto pamięta pierwsza część Pith Black.wesolymarcin
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Mało kto pamięta pierwsza część Pith Black.wesolymarcin
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Komentarze (27)
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Chyba jaja sobie robisz. Pamięta każdy kto to oglądał.
A tekst to krótka notka o kontynuacjach i że robią kolejną, a nie o Pitch Black.
Bardzo podobał mi się powrót w Riddiku do akcji bardziej kameralnej.
Ale Kroniki Riddicka też miały swój urok. Może też dlatego, że bardzo lubię Karla Urbana (i uwielbiam wschód słońca na Krematoriach! Czasem na niebie jak widzę podobnie, to aż nostalgnę).
Ale tak, to jedna z tych serii do których sobie wracam regularnie.
Jeszcze do tego
apropos filmów z tamtych lat, to sobie obejrzyjcie Ja Robot - jak wrzucicie na 4k czy FHD+ w