No to okazało się że Bułgar "podrywał" 12 letnie dziewczynki, a gdy dostał dosadną odpowiedź i doszło do konfrontacji, jego siostra ciągnęła jedną z tych dziewczynek za włosy po ziemi. Zostali właśnie uznani winnymi, a 5 sierpnia dowiemy się ile dostaną za karę.