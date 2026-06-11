Pamiętacie jeszcze dziewczynkę z siekierą w Szkocji i "pokrzywdzonego" Bułgara ?
No to okazało się że Bułgar "podrywał" 12 letnie dziewczynki, a gdy dostał dosadną odpowiedź i doszło do konfrontacji, jego siostra ciągnęła jedną z tych dziewczynek za włosy po ziemi. Zostali właśnie uznani winnymi, a 5 sierpnia dowiemy się ile dostaną za karę.ijones
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Komentarze (11)
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Komentarz usunięty przez autora
@chlopiec_kucyk: PoPISowi, bo w tej sprawie są zgodni.