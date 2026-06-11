Ta, zainstaluj apkę na chińską grypę, zainstaluj jakiegoś mObsrywatela jak to nie wiesz czy rząd Cię szpieguje czy studenci przygłupy (teraz już z pomocą LLMów) czegoś nie s---------i. Ale to PAŃSTWOWE, to dlaczego nie ufasz? Oczywiście nie zapominajmy o wysyłaniu danych do naszych przyjaciół z Mossadu.