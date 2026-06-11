Pełne ominięcie uwierzytelniania w ZUS, e-Sądzie, systemach e-Zdrowia...
Luka w systemach administracji publicznej, wykryta w styczniu 2026r, pozwalała na całkowite ominięcie uwierzytelniania. Umożliwiała ona zalogowanie się na cudze konto w serwisach takich jak ZUS (eZUS) czy e-Sąd (Portal Rejestrów Sądowych), a nawet wystawianie recept w systemach e-Zdrowiajarek04
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Komentarze (13)
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@blashot:
jakie jest prawdopodobienstwo, ze drozsza oferta bedzie napewno lepsza, a nie po prostu drozsza?