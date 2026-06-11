"Utopijne ceny" w Hotelu Gołębiewski. Niemcy pukają się w głowę
Na szczęście Polaków stać! Co prawda na Gran Canaria hotel 4* all inclusive z basenami jest dużo taniej ale za to pogoda lepsza.login-znaki-alfanumeryczne
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Na szczęście Polaków stać! Co prawda na Gran Canaria hotel 4* all inclusive z basenami jest dużo taniej ale za to pogoda lepsza.login-znaki-alfanumeryczne
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Komentarze (109)
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Tylko wykopki kręcą korbą bo jak zwykle nie rozumieją o co chodzi xD.
@Notes: No, bo mało jest gorszych rzeczy od zajechanego, przeruchanego hotelu 4*, chyba tylko stare, zajechane 4*. Niby płacisz za 4* a masz pokoje często w stanie dolnych 3*
Kto Wam, q,,, każe tam jechać?! To nie jest sanatorium rządowe na NFZ tylko prywatny biznes-nie pasuje to won
Jest drogo dla Kowalskiego, to fakt. Ale cieszyć się k---a, że nie stoi moloch pusty i niszczejący, że przyjadą turyści zostawią kasę, kilkaset miejsc pracy, rozruch dla lokalnej gospodarki bo przecież to żąrcie ktoś musi dostarczyć, jest rozgłos zagranicą.
Ludzie narzekają, że bida i drogo.. a pojedź gdziekolwiek to wszystko z------e, że nie ma gdzie usiąść. Kolejki do wszystkiego i ludzi w c--j. Nikomu nie przeszkadza ziemniak za 15 zł czy p--o za 20-25.
@killer87: może dlatego, że ci co narzekają to nie ci sami co kupują/odwiedzają.