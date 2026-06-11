Utopijne, a prawie cały zaklepany :D Jak to w necie bywa, na zakopane k---a to co drugi komentarz że nigdy że coś tam, a potem zakopiec cały rok z------y po sam korek :D



Jest drogo dla Kowalskiego, to fakt. Ale cieszyć się k---a, że nie stoi moloch pusty i niszczejący, że przyjadą turyści zostawią kasę, kilkaset miejsc pracy, rozruch dla lokalnej gospodarki bo przecież to żąrcie ktoś musi dostarczyć, jest rozgłos zagranicą. Pokaż całość