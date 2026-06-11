Drozda w mocnych słowach o artystach, co nie odkładali składek emerytalnych
"Jeżeli człowiek przez całe lata zarabiał dużo pieniędzy, a teraz nie ma nic to jest id**ta.wykopowicz_ka
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"Jeżeli człowiek przez całe lata zarabiał dużo pieniędzy, a teraz nie ma nic to jest id**ta.wykopowicz_ka
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Komentarze (26)
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@towarzysz-eko: Ale ten system jest podstępny, komentuje bzdury i całkowicie o tym zapomniałem, pewno nie tylko ja.
czytaj każdy normalnie pracujący na uop i każdy uczciwy przedsiębiorca
Mając takie chody w TV i występując na taką skalę odłożył na tyle, że mógł przechlać, przepalić, odłożyć i zainwestować.
W tym ostatnim przypadku kiedyś czytałem o jego całkowicie nieudanym biznesie w USA, bodajże był jakiś ośrodek wypoczynkowy albo hotel.
Nie każdy artysta będzie