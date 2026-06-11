Swoją drogą w latach 90 w TV naziemnej były cztery kanały, gość występował w dwóch z nich (TVP1 i Polsat), występował na całym świecie - nawet w Australii.

Mając takie chody w TV i występując na taką skalę odłożył na tyle, że mógł przechlać, przepalić, odłożyć i zainwestować.

W tym ostatnim przypadku kiedyś czytałem o jego całkowicie nieudanym biznesie w USA, bodajże był jakiś ośrodek wypoczynkowy albo hotel.

Nie każdy artysta będzie Pokaż całość