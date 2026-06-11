Lublin chwali się milionami od zagranicznych studentów, ale bez wyliczeń.
Chodzi o publicznie przywoływane kwoty 35 mln zł z czesnego, 50 mln zł z najmu mieszkań i 290 mln zł szacowanego wpływu finansowego. Ratusz odpowiada, że były to orientacyjne szacunki oparte na dostępnych danych cząstkowych.MagicznyMariusz
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Komentarze (25)
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@Innovator: bo tak jest. Subwencje (z budżetu państwa) dla studentów z zagranicy są wyższe niż dla Polaków. Dlatego uczelnie masowo ściągają obcokrajowców. To jest biznes i tyle.
Do ludz którzy tam mieszkają, jeśli macie do siebie choć trochę szacunku to zróbcie porządek z tymi sprzedajnymi suczami u władzy.