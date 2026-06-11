Spacery środkiem drogi
We Włocławku zastosowano specyficzny rodzaj dywersji przeciwko pieszym: obiecano im przestrzeń, w której w rzeczywistości są niepożądani. Kierowcy trąbią, pędzą, grożą, bo sugerują się wyglądem infrastruktury, a nie oznakowaniem. Wyjątkowo szkodliwa pułapka zorganizowana przez miasto.kubako
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Komentarze (59)
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I jeszcze ta straż miejska, która nie patrzy na znaki i nie ma świadomości, że jedzie po strefie zamieszkania.
Warto wymienić co narzuca ten znak jak ktoś nie pamięta:
- pierwszeństwo pieszych, absolutne ( ͡° ͜
Dlatego Konfitura prowadził rower ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@mp0011: możesz uważać. Ale w strefie zamieszkania to ty masz nie utrudniać ruchu pieszych.
https://www.google.pl/maps/@52.659044,19.0779987,3a,75y,297.98h,72.37t/data=!3m8!1e1!3m6!1sJalY2YEJ2cs2JH-ub2vQMw!2e0!5s20170501T000000!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D17.627021731570395%26panoid%3DJalY2YEJ2cs2JH-ub2vQMw%26yaw%3D297.97648846198285!7i13312!8i6656!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Inne miejscowości też nie lepiej, np. od kilku lat brakuje dwóch znaków: C-13 droga rowerowa (staranowano i od jednej strony brak) oraz A-7 ustąp pierwszeństwa na wyjeździe z serwisowej (był, ale też zniszczono, została linia, a na głównej znak A-6 skrzyżowanie z podporządkowaną).
Zaznaczyłem na tej ich śmiesznej mapie zagrożeń, oczywiście "niepotwierdzone".
Nie to miasto, nie ta rzeka xD
Eh, zdążyłeś edytować xD
@ZjazdDoBazy: Tak mi się skojarzyło:
"Nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudnialiśmy ekspertów to nie chcieli oni realizować naszego programu" Radosław Fogiel. PiS.
Kierowca, który opuszcza strefę, włącza się do ruchu. To oznacza, że musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego. a obok mamy znak że jednak mamy pierwszeństwo przejazdu.
I dlaczego został umieszczony po lewej stronie?