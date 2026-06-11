Jak dobrze widać na Google Street View, droga jak każda inna z przejściami dla pieszych z pierwszeństwem przejazdu itd jest przynajmniej od 2017r. strefą zamieszkania. Przez prawie 10 lat nikt, absolutnie nikt nie zainteresował się tym bublem. Gdzie Policja? Dlaczego taki twór mamy na naszych drogach. Po prostu ręce opadają jakie te państewko jest z gówna ulepione.