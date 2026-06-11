10 Hut w Polsce, których już nie ma
W tym odcinku przedstawiam 10 hut, które przez dziesięciolecia były symbolem polskiego przemysłu, a dziś istnieją już tylko na zdjęciach, archiwalnych nagraniach i we wspomnieniach mieszkańców.outdust
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Komentarze (56)
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Nie wie skąd się mleko bierze
Całe życie tyrał w hucie a do huty dokładali
Cała jego ciężka praca wszystko było c---a warte
Gdyby leżał całe życie mniejszą czyniłby on stratę
wykopiek z tekstem piosenki dyskutuje xd
i to jeszcze
no za komuny zbudowali sobie taką siłe że potem już nie mieli z czego spłacać i po prostu ogłosili że od teraz nie płacimy i c--j xd
Tzw Rurownia została niedawno zburzona i na jej terenie zbudowano nowoczesny zakład hutniczy firmy Congor specjalizujący się w Kształtownikach Lekkich.
Tak wyglądała Rurownia jak ją chciano sprzedać.
Poczytaj sobie np o CBAM i innych mechanizmach narzucania importerom spoza EU wymagań środowiskowych.
Jedyne co przenosi produkcję do Chin to chciwość korporacji, które czepią zyski z super zoptymalizowanych łańcuchów logistycznych i tańszej pracy w Chinach.
Lewaki z pistoletem przy głowie każą kupować chińskie elektryki?