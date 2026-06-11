Budynki to pół biedy - utraciliśmy cały know-how inżyniersko-produkcyjny, ludzie na emeryturach a młodzi absolwenci MiBM czy innego materiałoznawstwa nie mają roboty po studiach więc pchali się masowo do IT. Teraz jak przychodzi do zrobienia podwozi do Krabów to się okazało że nasz przemysł g---o umie i trzeba było je importować z Korei Południowej xD