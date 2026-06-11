Henryk Magnuski - twórca walkie-talkie
Henryk Magnuski przeszedł na emeryturę jako Associate Director of Research w Motoroli, pozostawiając po sobie 30 patentów i dziesiątki publikacji naukowych. Poznajcie polskiego inżyniera, którego patenty zmieniły oblicze II wojny światowej i położyły fundamenty pod erę cyfrową.portal_przemyslowy
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Komentarze (19)
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Stamps = Lickie Stickie
Defibrillators = Hearty Starty
Bumble bees = Fuzzy Buzzy
Pregnancy test = Maybe Baby
Bra = Breastie Nestie
W angielskiej wersji mamy akapit:
A
Tak jest zawsze w korporacyjnych strukturach, sukces jest przypisywany "liderowi" zespołu.
Pomysłodawca, autor jest pomijany.
I jest podpisany pod 3 patentami o walkie-talkie.