Kurde, przeczytałem opis no i zalatuje mi mini metro.

No, ale spoko, ktoś coś zrobił, żeby się właśnie uczyć i podzielić, bo czemu nie.

Aczkolwiek zainstalowałem i nawet szata graficzna w 80% ta sama, te same elementy. No myślałem, że będzie odrobinę więcej swojej grafiki. Rozumiem jednak idee tworzenia takich gierek, więc przymykam oko na wszystko.