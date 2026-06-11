Cześć, chciałem pokazać mój mały projekt.
Stworzyłem darmową grę Mini Busses. To moja pierwsza wydana gra.
W grze rysuje się trasy autobusów i próbuje przewieźć jak najwięcej pasażerów.
Gra jest prosta, ale wymaga trochę planowania i strategicznego myślenia.
Można zagrać na Androidzie albo bezpośrednio w przeglądarce.
Mam plan dalej rozwijać Mini Busses i tworzyć kolejne gry.
Chętnie usłyszę Wasz feedback, bo ciężko wszystko dobrze przetestować samemu i tylko z rodziną.
Będzie mi bardzo miło, jeśli sprawdzicie grę i dacie znać, co o niej myślicie.
#MiniBusses #GraMobilna #Android #IndieGame #GameDev
Komentarze (39)
najlepsze
https://wykop.pl/tag/minimetro
https://wykop.pl/tag/minimotorways
https://play.google.com/store/apps/details?id=nz.co.codepoint.minimetro&hl=pl
- bugi :( niestety po 2min gry znalazłem już tyle że uniemożliwiło mi to dalszą grę i po prostu zniechęciło (np.: linia obok przystanku nagle się od niego "odłączyła" i nie zbierała pasażerów = wtopa),
- to wygląda i działa tak bardzo podobnie do Minimetro że osobiście bałbym się oskarżenia o plagiat,
- być może
Wyraźniejsze zaznaczenie gdzie linia się zaczyna i kończy. Ciężko potem rozplątać te połączenia gdy zaczną się na siebie nakładać
Trudno mi zlokalizować jak biegnie trasa oraz gdzie jest koniec a gdzie początek. Nie do końca rozumiem też jak złapać za koniec linii i przeciągnąć go dalej lub cofnąć
Może przydałby się guzik "schowaj pozostałe linie"
Aby widzieć tylko aktywne gdy jest taka potrzeba
Dzięki, zapisuje do todo.
https://buscorp.pl/
No, ale spoko, ktoś coś zrobił, żeby się właśnie uczyć i podzielić, bo czemu nie.
Aczkolwiek zainstalowałem i nawet szata graficzna w 80% ta sama, te same elementy. No myślałem, że będzie odrobinę więcej swojej grafiki. Rozumiem jednak idee tworzenia takich gierek, więc przymykam oko na wszystko.