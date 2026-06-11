W-----a mnie jedna rzecz: co jakiś czas dowiaduję się, że Polak odkrył to albo wynalazl tamto, był pierwszym tu albo zainicjował coś gdzieś indziej, że zespól wielkich polskich mózgów wymyślił kiedyś coś czego nie wymyślil nikt inny, byliśmy w wielu dziedzinach pierwsi...i co? i c--j. Nie mamy nic swojego, co byłoby tak silnie i wielkie że trzęsłoby jakąś branżą, często coś co wymyslili nasi jest produkowane przez innych, którzy trzepią na tym Pokaż całość