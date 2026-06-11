Polak został królem yerba mate. Jego marka podbiła świat
Produkcja yerba mate o nazwie Amanda przyniosła Don Juanowi, jak nazywali go miejscowi, sławę i majątek. Wysokojakościowy susz powstający w niezwykle zautomatyzowanym gospodarstwie docenili najpierw Argentyńczycy i mieszkańcy Ameryki Południowej, a później cały świat.Histmag
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Komentarze (34)
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@adam-yxz: no u nas np: był Optimus, mógł być polski DELL, ale urzędnicy z ministerstwa finansów eleganko go zniszczyli
@Oko_Spawacza: logistyka
EU próbuje usilnie zniszczyć dominację polskich firm w tej dziedzinie