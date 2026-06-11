KGHM sypnie kasą górnikom i nie tylko. Premie sięgną 180% miesięcznej pensji
Miedziowy gigant z Lubina nie żałuje grosza i tym razem również nim "sypnie". Po udanym roku finansowym KGHM Polska Miedź S.A. dzieli wypracowane miliardy, nagradzając zarówno inwestorów giełdowych, jak i tysiące pracowników.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
Nie to co śląskie pasożyty.
Skandaliczną to jest sytuacja kiedy tego zysku nie ma, zakład leci na kroplówce państwowej, a i tak wypłacane są premie i nagrody.
@Alkoneser_pl: fajnie jakby nie zrzucali solanki do odry.