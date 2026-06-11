Wpadł na chodnik i zabił pieszych. Zginęli ojciec i 9
Wczoraj w Bardzie kierowca wypadł z drogi na chodnik i wjechał w ojca i jego 9-letniego syna przygniatając ich do ścianyMenelowe_plus
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Wczoraj w Bardzie kierowca wypadł z drogi na chodnik i wjechał w ojca i jego 9-letniego syna przygniatając ich do ścianyMenelowe_plus
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Komentarze (36)
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@Edonik: będzie z 300zł mandatu dla kierującego jak nic.
@Podstepny_Wez: oczywiście że działa, przynajmniej u sporej części osób - np. u mnie
Kapelusznikom się styki popalą.