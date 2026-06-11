Firefox ma wbudowany i darmowy VPN. Teraz skorzystają z niego Polacy
Polacy mogą od dziś korzystać z darmowego i wbudowanego VPN-a w przeglądarce FirefoxPytanieZaPytaniem
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Polacy mogą od dziś korzystać z darmowego i wbudowanego VPN-a w przeglądarce FirefoxPytanieZaPytaniem
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Komentarze (38)
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Jakoś im nie ufam.
@kanis-sapiens: nie, ale inne darmowe VPN to zazwyczaj ściema, które mają za zadanie szpiegować użytkowników tych VPN.
Mullvad bazuje w Szwecji i to jego najwiekszy minus, ale nie mial zadnych wpadek. Ja wole Proton bazujacy w Szwajcarii, bo tam jest takie prawo, ze jak sad wyda nakaz zbierania logów to
Były już firmy które rzeczywiście w uja leciały i przechowywały logi mimo obietnicy no logs ale np taki windscribe udowodnił już przed sądem że nie przechowuje żadnych danych użytkowników więc ogólnie polecam 😁 OVPN też można polecić
https://wykop.pl/link/5694693/ovpn-wygrywa-bitwe-sadowa-po-odrzuceniu-zadan-wydania-danych-the-pirate-bay
@jegertilbake @fervi @ordynarny_cham
OVPN wygrywa bitwę sądową po odrzuceniu żądań wydania danych The Pirate Bay