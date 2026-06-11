szczypawka mRna właśnie to może robć może być wycelowana w daną tkanke i w danym organie wyłączyć gen odpowiedzialny naprawy i za niszczenie komórek rakowych i wtedy żaden lek nie pomoże tylko kolejna szczypawka odwracająca ten proces.. Tylko wpierw użyli tego do ostatnie prostej i do powstania turbo epidemi nowotworów.



Brawa Goje !