Odkryli, jak wyłączyć naprawę DNA w raku. Oporne nowotwory do pokonania
Cząsteczka UNI418 blokuje system naprawy DNA w komórkach nowotworowych, sprawiając, że stają się znów wrażliwe na chemioterapię. Połączona z inhibitorem PARP (Olaparib) spowolniła wzrost opornych guzów w badaniach na zwierzętach. Wyniki opublikowano w Nature Communications.real_scoria
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Komentarze (22)
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Brawa Goje !
bo powinniśmy nie żyć tak do 2 lat miej więcej
szczypawki też już powinny sie masowo uaktywniać i robić brojglowskie zwały trupów na ulicach i placach