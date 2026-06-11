Hity

tygodnia

[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
4208
Wakacje zamieniły się w walkę o życie. Polak utknął w szpitalu na Filipinach.
Wakacje zamieniły się w walkę o życie. Polak utknął w szpitalu na Filipinach.
3151
Polacy nie chcą dopłacać do artystów. Miażdżące wyniki sondażu
Polacy nie chcą dopłacać do artystów. Miażdżące wyniki sondażu
3080
Deweloper nie dostal zgody na wycinkę starych dębów, więc powyrywał je.
Deweloper nie dostal zgody na wycinkę starych dębów, więc powyrywał je.
2643
Państwo z dykty: Przez błąd urzędnika każą nam dopłacić 700 MILIONÓW do przetargu
Państwo z dykty: Przez błąd urzędnika każą nam dopłacić 700 MILIONÓW do przetargu
2356

Powiązane tagi