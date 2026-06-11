29-letni górnik wziął 170 tys. zł odprawy. Ma dożywotni zakaz pracy na kopalni
W Polskiej Grupie Górniczej ruszył program dobrowolnych odejść. Specjalne odprawy dla górników i urlopy to część planu wygaszania kopalń. Jeden z pracowników wziął 170 tys. zł odprawy, ale w zamian otrzymał dożywotni zakaz pracy w zawodzie.Lokator87
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Komentarze (76)
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No to zatrudni się w prywatnej agencji podnajmującej górników kopalni 乁(⫑ᴥ⫒)ㄏ
@mocten: z tym umiarem to nie przekonałeś, ale brak opinii brzmi jakbyś jednak był w partii głównego nurtu.
Może kradnij z małą górką, ale za to spełnij ze dwie obietnice rocznie?
1. Przepierdzielą całą kasę.
2. W następnym roku będą płakać przy składaniu PIT.
@Programista500plus: Prawda jest taka, że to co się robi w Polsce górnictwem kosztem każdego zwykłego innego obywatela to jest po prostu ciężka patologia i hamowanie rozwoju tego kraju. No, ale jak powiesz, że coś jest nie tak to zaraz wyjdzie ktoś z