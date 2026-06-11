Jeśli się nic nie zmieniło to podpisanie umowy o zakazie konkurencji powoduje że po zakończeniu pracy wcześniej pracodawca ma obowiązek wypłacania 25% wynagrodzenia przez okres zakazu konkurencji..... ciekawostka bo zakaz jest częsty ale o wypłacaniu tej rekompensaty to nie słyszałem w praktyce