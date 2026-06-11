Sąd w Monachium: Google odpowiada za kłamstwa AI w wynikach wyszukiwania
Monachijski sąd wydał precedensowy wyrok. AI Overviews to nie wyniki wyszukiwania, lecz własne słowa Google, więc firma ponosi pełną odpowiedzialność za błędy. Algorytm fałszywie powiązał wydawców z oszustwami. Taki wyrok może zmienić zasady gry dla całej branży AI.real_scoria
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Komentarze (31)
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@Danuel: ej ej uważaj bo się zagalopujesz i jeszcze dojdziemy do punktu gdzie okaże się że w----------e i rekompilowanie cudzej twórczości przez ai, a potem zarabianie na tym to jednak piractwo ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Może czas zacząć zatruwać strony www głupotami np. "cytat z d--y" i pisać niestworzone rzeczy
@kotas_przesmiewca: Zrób tak a Monachijski sąd wyśle ci odpowiednie wezwanie ;)