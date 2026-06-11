Dr Szewko o imigrantach: "Uważają naszą cywilizację za barbarzyńską"
Dr Szewko, ekspert ds. terroryzmu islamskiego, stwierdził, że część imigrantów, szczególnie z Afganistanu, nie chce się asymilować i uważa zachodnią cywilizację za barbarzyńską, a europejskie służby za zbyt słabe. Jego zdaniem wielu przybyszów nie zamierza dostosowywać się do lokalnych norm.51431e5c08c95238
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Komentarze (41)
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No nie. Oni wiedzą co robią. I bredzenie o błędach polityki jest samo w sobie błędem, albo więcej, jest celową propagandą, żeby
Nasza "wspaniała stara cywilizacja" kierowała się m.in.
* grecką logiką - gdzie widzisz logikę w sprowadzaniu hołoty z 3-go świata?
* rzymskim prawem - gdzie widzisz stawianie "Rzymianina" ponad przyjezdnego?
Taka cywilizacja narzucała politykę "barbarzyńcom" na zewnątrz i zmuszała "barbarzyńców" do budowania dobrobytu własnych obywateli - czy to siłą czy handlem. A przecież to co mamy to rządy realizujące agendy państw
@qupi: Zadzwoń jak już wrócimy
@cloudshark: jedno słowo: dżihad.
Za Pana dokora zawsze plusik
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