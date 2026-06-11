Poza tym ten gościu mówi, że to są błędy polityki. No nie - to nie są błędy, bo to brzmi jakby wszyscy ci politycy nie widzieli co robią, a widząc skutki swoich nieudolnych działań wyciskarki przycisk jeszcze mocniej, w nadziei że to się samo naprawy, albo coś w tym guście.

No nie. Oni wiedzą co robią. I bredzenie o błędach polityki jest samo w sobie błędem, albo więcej, jest celową propagandą, żeby Pokaż całość