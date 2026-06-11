Polacy chcą benefitów, socjale, specjalnych uprawnień dla wielu grup społecznych oraz wczesnych emerytur dla kobiet. Ale chcą też mieć szybko wiele elektrowni atomowych, CPK, jakieś Izery, przekopy mierzei, wypasione wojsko i nowoczesne autostrady czy koleje. Do tego naukę i zdrowie na najwyższym poziomie. Bezpłatnych rzecz jasna.

Jedyne czego nie chcą, to płacić - bo wielkie zdziwienie, że na to wszystko potrzeba setek miliardów. A nasza gospodarka stoi całkiem mocno, ale raczej na Pokaż całość