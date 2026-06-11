Rekordowy poziom zadłużenia Polski. MF ujawnia dane za I kwartał 2026
Ministerstwo Finansów poinformowało, że na koniec I kwartału 2026 roku państwowy dług publiczny przekroczył 2 biliony złotych, rosnąc o 94,6 mld zł względem końca 2025 roku.rychu-nalepa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
@PolakRodakAfrykaner:
Jest to m.in. przez rozdawnictwo na patologię
Tyle, że ostatnio jest wysyp artykułów o zadłużeniu, gdzie długi już zaciągnięte, kasa w dużej części już roz.ebana i TERAZ robienie wielkiego halo już mnie tak nie jara i nie chce mi się w każdym znalezisku dymić.
Propaganda większa niż u ruskich i Putina.
Uśmiechać się w końcu w czymś KałOwcy są najlepsi w Europie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Takie k---a politologi, tak doskonale pamiętają co robil pis. Rozmontowali pis jak małe dziecko, ale zeby przełożyć to co robil pis, na obecny rząd to juz jakas abstrakcja, kończy sie pamięć, kończy sie wiedza.
Zapamiętaj jedno: mozesz jakiejś
Jedyne czego nie chcą, to płacić - bo wielkie zdziwienie, że na to wszystko potrzeba setek miliardów. A nasza gospodarka stoi całkiem mocno, ale raczej na
Problemem jest brak elementarnej wiedzy ekonomicznej i finansowej w społeczeństwa. Dlatego liczy się tu i teraz, a nie to co będzie za 5-10-20 lat.
Ale czego się spodziewać po ludziach którzy rzetelne informacje czerpią tik-tika.