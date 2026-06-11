EN: Pierwsza Dama Sierra Leone eksmitowana z londyńskiego mieszkania komunalnego
Niestety, musi się zadowolić swoim luksusowym domem w Sierra Leone.asique
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Niestety, musi się zadowolić swoim luksusowym domem w Sierra Leone.asique
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She had been scheduled to address a women's empowerment conference at Cambridge University this week, but the appearance was cancelled after this newspaper reported that Jabbe-Bio had repeatedly declined to condemn female genital mutilation (FGM) and had argued that she did not consider the practice harmful.
Nie dość, że pasożyt wykorzystujący chory system, to jeszcze wspiera jakieś zacofane praktyki. Aż dziw, że nie broniła swojego zdania z pozycji jakże wspaniałej różnorodności