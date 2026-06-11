CEO i deweloperzy potwierdzają: AI przynosi zwykle zgównowacenie oprogramowania
Choć narzędzia AI zwiększają produktywność, to prowadzą do obniżenia jakości bazy kodu, wzrostu błędów i generują znaczne obciążenia konserwacyjne dla zespołów. AI tworzy również nierealistyczne oczekiwania biznesowe i niespójne przyrosty produktywności w różnych kulturach organizacyjnych.klocus
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Komentarze (92)
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@Danuel: nie, nie tylko na płacach. Na czymkolwiek. Anegdotka:
CEO każe zwolnić połowę IT i działu jakości. Przychodzi dyrektor HR i mówi, że za rok trzeba będzie nowych ludzi szkolić i koszty ich zatrudniania będą także wyższe i sumarycznie firma w przyszłym roku zapłaci o ~30% więcej niż zaoszczędzi teraz. A CEO na to:
- Jak będę miał dobry wynik tego roku, to za rok
Kto miał do czynienia z hinduskim kodem albo musiał go poprawiać - ten się w cyrku nie śmieje.
Powoli dochodzimy do momentu gdzie pierwsze modele bedą najlepsze, bo obecnie GitHub to śmietnik AI :)
Duzo szybciej znajduje precyzyjne informacje ktorych mi by zajelo mase czasu wygrzebać, pomaga w projektowaniu, unikaniu w------a sie na mine zadajac np pytanie "czego najbardziej zaluja ludzie po remoncie, ze nie zrobili wcześniej?". Pomoglo mi ogarnac piec zamiast dzwonić po hydraulika, projekt bez placenia projektantowi, uniknac wielu roznych
Wartosciowe strony i tak juz dawno z tym syfem przegraly, a te ktore jeszcze zyja to tylko zyskaja
https://github.com/oven-sh/bun/pull/30412/changes/68a34bf8ed550ed69f4a0c18cff5ca9bd41d36ef
AI zwiększa indywidualną produktywność poprzez redukcję powtarzalnych zadań i umożliwienie stanów flow, jednak często wywołuje przełączanie kontekstu i tworzy nierealistyczne oczekiwania biznesowe. Korzyści pozostają silnie uzależnione od istniejącej kultury inżynieryjnej organizacji, barier testowych i standardów dokumentacji.
Wdrażanie AI na dużą skalę jest trudne
Skalowanie AI jest trudne ze względu na wysokie koszty, niespójne użytkowanie oraz wyzwanie związane z integracją narzędzi z systemami wewnętrznymi. Choć AI wzmacnia istniejące praktyki inżynieryjne, nie
Ludzie powinni załapać, że to nie inteligencja i nie wyrocznia tylko oparty na statystyce generator tekstu.
Powodzenia w pracy od poziomu
można obiektywnie określić że do utrzymania na odpowiednim poziomie skomplikowanego softu pokroju Teams trzeba nie mniej niż X inżynierów - a korpo robiąc masowe zwolnienia w ostatnich latach poszły na zakład - zgównowacimy nasze