To czego nie rozumieją ludzie zachwyceni AI to ograniczenie kontekstu. Poprowadźcie sobie długą rozmowę z AI i zorienrujecie się, że "tak jakby zapominał". A to dlatego, że on "zapomina" wcześniejsze szczegóły. Stąd pętle prób robienia tego samego albo destrukcyjne zmiany. No i mój ulubiony "masz rację to było błędne spróbujmy inaczej".



Ludzie powinni załapać, że to nie inteligencja i nie wyrocznia tylko oparty na statystyce generator tekstu.



Powodzenia w pracy od poziomu Pokaż całość