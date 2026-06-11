To jest jeden z głównych celów tej całej weryfikacji tożsamości w internecie.



Nie żadna tam ochrona dzieci, a właśnie cenzura i karanie ludzi, którzy udostępniają nagrania ubogaceń kulturowych.



Oni nie ubolewają nad tym co się wydarzyło z Nowakiem czy teraz nad tą osobą, której imigrant próbował uciąć głowę, a nad tym, że to wyciekło.



To jest to czego najbardziej nienawidzą, że w nieocenzurowanym internecie ludzie mogą zobaczyć jak to wygląda naprawdę, a Pokaż całość