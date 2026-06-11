Wielka Brytania uruchomiła system kontroli internetu. Belfast płonie
Wielka Brytania w dniu wybuchu zamieszek w Belfaście, po ataku czarnoskórego nożownika, uruchomiła protokół cenzury internetu. Ofcom opublikował protokół reagowania, wymuszający usuwanie treści z mediów, gdy rząd uzna, że kryzys ma nastąpić. Protokół opracowano po ataku na dzieci w Southport.jestemjakijestem1212
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Komentarze (33)
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Interesujące, że Imperium Brytyjskie spadło do kategorii krajów takich jak Rosja, Korea Północna czy inna Białoruś.
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
@NocnyAtakPterodaktyla:
Może tu mamy inną przyczynowość (i nie tylko w Wielkiej
Walkę ze zdradą demograficzną ogłaszałam za rozpoczętą.
Po nas zostanie tyle samo. Brak dzietności, wyzysk, nierówność ekonomiczna, dużo większy nacisk na posiadanie niż na pracę by odnosić sukcesy ekonomiczne, duszenie przez regulacje, zastępowanie lokalnej ludności przybyszami z trzeciego świata.
Nie ma szans by to przetwalo więcej jak 100 lat. Nadchodzi
Ludzie dostają jasny sygnał, że rząd będzie przyzwalał imigrantom na zabijanie, rabowanie, kradzież itp. w tym samym czasie bezwzględnie uciszając kazdy głos próbujacy o tym mówić
Jeśli tylko byłaby faktyczna wolność słowa - można by pisać i mówić co się chce bez konsekwencji - to cały lewicowy dyskurs natychmiast trafiłby do rynsztoku.
Nie żadna tam ochrona dzieci, a właśnie cenzura i karanie ludzi, którzy udostępniają nagrania ubogaceń kulturowych.
Oni nie ubolewają nad tym co się wydarzyło z Nowakiem czy teraz nad tą osobą, której imigrant próbował uciąć głowę, a nad tym, że to wyciekło.
To jest to czego najbardziej nienawidzą, że w nieocenzurowanym internecie ludzie mogą zobaczyć jak to wygląda naprawdę, a