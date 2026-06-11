Max 1921 polska restauracja i księgarnia w sercu Kioto
Wyjątkowe miejsce stworzone z miłości do PolskiZza_Oceanu
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Wyjątkowe miejsce stworzone z miłości do PolskiZza_Oceanu
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Komentarze (13)
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Tak się zastanawiałem skąd się to bierze i sumie to ceramika Bolesławiecka pasuje do japońskiej estetyki (np. wabi-sabi czy kolorystyka).
@gl0wa: Polskie restauracje raczej nie są otwierane dla Polaków, na dokładnie tej samej zasadzie co u nas knajpy z sushi nie są dla Japończyków :)